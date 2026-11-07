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Mamasın barajında son güzel günlerin tadı: oltalar suya

Mamasın Barajı'nda güneşli hafta sonunu değerlendiren Aksaraylılar oltasını attı; bazıları çadır kurdu, bazıları saatlerce bekleyip balık tuttu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mamasın barajında son güzel günlerin tadı: oltalar suya

Mamasın Barajında hafta sonu hareketliliği:

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde Aksaray'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Mamasın Barajı kıyılarına akın etti. Bazıları aileleriyle park ve piknik alanlarında zaman geçirirken, bazıları oltalarını alıp baraja yöneldi; bazı ziyaretçiler çadır kurarak günün tadını çıkardı.

Kimi vatandaşlar kısa sürede balık tutarken, kimi saatlerce oltasının ucunu izledi. Baraj etrafında kurulan çadırlarda vakit geçirenler, son güzel günleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin deneyimleri:

Semanur Balcan ifade etti: "Mamasın Barajındayız, balık tutmaya geldik. Son güzel havaları değerlendiriyoruz. Kış geliyor zaten. Güzel havaları değerlendirelim dedik. Şu ana kadar 3 balık tuttuk".

Fatih Can ise "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik Mamasın Barajına. 2 tane balık tutabildik. Ben 1 tane tutabildim" dedi.

Esila Can konuşmasında "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Bugün de şansımıza biraz güneş daha sıcak normale göre. Balık tutmak çok güzel, güzel bir keyif, heyecanlandırıcı. İlk defa balık tutmaya geldik. Beklerken sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekleyiş ve yakalanan balıklar:

Kürşat Balcan de "Bugün sabah erken saatlerde Mamasın Barajına geldik. Bir tane balık tuttuk. Oltalarımızı attık bekliyoruz" diyerek günü özetledi. Ziyaretçiler, soğuyan havadan önceki son güzel günleri değerlendirmenin keyfini yaşadı.

KIŞ MEVSİMİNİN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADIĞI BU GÜNLERDE GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR...

KIŞ MEVSİMİNİN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADIĞI BU GÜNLERDE GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR OLTASINI ALIP MAMASIN BARAJINA KOŞTU. BARAJ ETRAFINDA OLTALARINI SUYA ATAN VATANDAŞLAR HAFTA SONUNU BALIK TUTMA KEYFİYLE GEÇİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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