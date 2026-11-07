Bozüyük'te parkta bilgilendirme: sahte para ve dolandırıcılığa karşı önlem çağrısı

polis bilgilendirme çalışması:

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cemalettin Köklü Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 47 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Çalışma, vatandaşların dolandırıcılık ve sahte paraya karşı bilinçlendirilmesini hedefledi.

anlatılan konular:

Etkinlikte 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para tespiti, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik tedbirleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara uygulamalı ipuçları ve dikkat edilmesi gereken uyarılar paylaşıldı.

bilgi ve yönlendirme:

Vatandaşlara konuya ilişkin broşürler dağıtılarak bilgilendirildi ve şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

BİLECİK'TE SAHTE PARA VE DOLANDIRICILIK UYARISI