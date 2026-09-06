Bozüyük'te sahte para ve dolandırıcılık bilinci artırılıyor

Bozüyük’te bilgilendirme çalışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, hedeflenen işletmeler ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak güvenlik farkındalığını artırmayı amaçladı.

Ziyaretler ve katılımcı sayısı:

Ekiplerce ilçede bulunan 7 iş yeri ziyaret edilerek toplam 54 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapıldı. Görüşmelerde hem işletme sahipleri hem de vatandaşların soruları yanıtlandı, yerel ihtiyaçlara göre dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

Bilgilendirilen konular:

Eğitim ve bilgilendirme kapsamında 112 Acil Çağrı Hattıın doğru kullanımı, sahte para ile mücadele, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalar yapıldı. Vatandaşlara günlük hayatta karşılaşılabilecek yöntemler ve şüpheli durumlarda izlenecek adımlar anlatıldı.

Çalışma sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve ekipler, vatandaşların sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 veya ilgili kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesini hatırlattı.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE BOZÜYÜK TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE İLÇEDE BULUNAN 7 İŞ YERİ ZİYARET EDİLEREK 54 VATANDAŞA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.