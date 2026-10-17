Bozüyük'te sahte para ve iletişim dolandırıcılığına karşı yerinde bilgilendirme

Bozüyük'te toplum destekli polislik bilgilendirme çalışması:

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında KADES uygulaması ve kullanımı, sahte para, dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

eğitimde öne çıkan konular:

Polis ekipleri, KADES uygulamasının etkin kullanımı ve acil durumlarda hızlı bildirim yapmanın önemi üzerinde durdu. Sahte para konusunda vatandaşların banknotlardaki güvenlik unsurlarını kontrol etmesi gerektiği, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde ise şüpheli linklere tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarıları paylaşıldı. Genel güvenlik tedbirleri kapsamında mekan ve çevre farkındalığı ile şüpheli olayların yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

vatandaşlara yapılan uyarılar:

Çalışmada ekipler, bilgilendirmenin yanı sıra materyal de dağıtarak pratik öneriler sundu. 52 vatandaşa doğrudan bilgilendirme yapılırken konuyla ilgili broşürler de verildi. Polisler, vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçli hareket etmelerinin ve şüpheli durumlarda dikkatli olarak ilgili birimlere başvurmalarının önemine dikkat çekti.

BİLECİK’TE SAHTE PARA UYARISI