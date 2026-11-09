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Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 14 kişi daha gözaltında

Bakırköy savcılığının yürüttüğü soruşturmada, ambalajları değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 14 kişi daha gözaltında

Soruşturmanın son durumu:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü tespiti üzerine geniş çaplı inceleme sürüyor. Soruşturma kapsamında şebekenin yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı bildirildi.

İlk dalgada toplam 24 şüpheli gözaltına alınmış; savcılık ifadelerinin ardından 2 kişi serbest bırakılmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmiş ve 21 şüpheli ise nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeni operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmanın devamında bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi. Sabah saatlerinde, İstanbul, Antalya ve Kayseri illerinde 21 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı ve izlenecek yol:

İncelemeler, ambalaj değişikliğiyle piyasaya verilen tarihi geçmiş ilaçların izini sürmeye odaklanıyor. Şüphelilerin savcılık sorguları ile delil ve süreç değerlendirmeleri devam ediyor; gözaltına alınanların savcılık işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Hukuki süreç ve toplumsal etkiler:

Olay, ilaç tedarik zincirinde ve halk sağlığı alanında ciddi endişeler doğuruyor. Soruşturma sonuçlarına göre yürütülecek kovuşturma ve cezai işlemler, yasal çerçevede belirlenecek. Kamuoyuna yansıyan rakamlar ve operasyon detayları soruşturmanın ilerleyişiyle birlikte netleşmeye devam edecek.

Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 14 şüpheli daha gözaltı altına...

Tarihi geçmiş kanser ilaçları vurgununda yeni dalga: 14 şüpheli daha gözaltı altına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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