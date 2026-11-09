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Erzurum'da jandarma bölgesinde trafik kazaları 10 ayda 9 can aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da jandarma bölgesinde 2026'nın ilk 10 ayında 206 ölümlü-yaralanmalı kazada 9 kişi öldü, 375 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da jandarma bölgesinde trafik kazaları 10 ayda 9 can aldı

Erzurum'da jandarma bölgesinde trafik kazaları 10 ay sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam 206 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı.

ocak-ekim döneminin genel görünümü:

İlk 10 aylık veriler, ölümlü-yaralanmalı kaza sayılarını ve maddi hasarlı kazaları birlikte gözler önüne seriyor. Aynı dönemde jandarma sorumluluk bölgesinde kayıtlara geçen maddi hasarlı kaza sayısı 187 olarak bildirildi.

ekim ayına ilişkin veriler:

2026 Ekim ayında jandarma sorumluluk bölgesinde 22 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Ekim ayı içinde ayrıca 28 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Resmi veriler, bölgedeki kaza hacminin aylık dalgalanmalar gösterdiğini ortaya koyuyor; istatistikler, yerel trafik güvenliği önlemlerinin planlanmasında temel oluşturuyor.

ERZURUM&#039;DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2026 YILININ İLK 10 AYINDA MEYDANA GELEN 206...

ERZURUM'DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE 2026 YILININ İLK 10 AYINDA MEYDANA GELEN 206 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 375 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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