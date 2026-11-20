ziyaretin amacı ve kapsamı:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, kasım ayındaki sene-i devriye kapsamında şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, 1989 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaparken şehit düşen Davut Halıcı'nın kardeşi Fatma Halıcı ve yakınlarıyla bir araya gelindi.

iletilen selamlar ve mesajlar:

Ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Yetkililer, şehit ailelerinin her zaman yanında olunduğunu vurgulayarak, şehidin hatırasının yaşatılmasının ve ailesine sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

yetkili açıklaması:

Bozüyük ziyaretinde yer alan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit ailelerine verilen değere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle kahraman şehidimiz Davut Halıcı’yı rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine sabır diliyorum

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin hem anma hem de destek amacı taşıdığını belirterek, devletin şehit ailelerine yönelik devam eden ilgi ve desteğinin somut bir gösterimi olduğunu ifade etti.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ