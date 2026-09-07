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Bozyazı'da ihbarla müdahale: orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kaledibi Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaş ihbarı üzerine Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozyazı'da ihbarla müdahale: orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bozyazı'da ihbarla müdahale: orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölge halkının bildirmesi üzerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bozkurt Caddesi Sazlıyokuş mevkii konumunda meydana geldi.

müdahale ve ihbar:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı; bölgedeki olası riskler anında giderildi ve yangının çevreye yayılması engellendi.

soğutma ve inceleme:

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığını bildirirken, görgü tanıklarının ifadeleri ile saha çalışmaları yangının nedenini aydınlatmayı amaçlıyor.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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