Brüksel'de ikinci bakanlar toplantısı sonrası Hakan Fidan'dan güvenlik vurgusu

AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

toplantının kapsamı:

Toplantı, AB Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde bölgesel güvenlik ve bağlantısallık konularını ele alan bir oturum olarak kayda geçti. Katılımcılar gündemde yer alan konuları değerlendirdi ve işbirliği mekanizmalarının önemine dikkat çekildi.

fidan'ın basın açıklaması:

Bakan Hakan Fidan, toplantının ardından yaptığı açıklamada toplantıya katılımı ve ele alınan gündem maddelerini değerlendirdi. Basına yapılan açıklamalarda konunun uluslararası bağlamda taşıdığı önem vurgulandı ve işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekildi.