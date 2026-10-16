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BSB ile üniversitenin buluşması: belgesel sinema atölyesine destek ziyareti

BSB yönetimi, Bitlis Eren Üniversitesi'ndeki belgesel sinema atölyesini konuşmak üzere Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

BSB ile üniversitenin buluşması: belgesel sinema atölyesine destek ziyareti

BSB yönetimi Bitlis Eren Üniversitesi'nde

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen belgesel sinema atölyesi kapsamında, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile üniversite yönetimi bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş makamında konukları karşıladı.

toplantıda kimler yer aldı:

BSB Yönetim Kurulu'ndan Bahriye Kabadayı Dal, Ozan Turgut, Prof. Dr. Kurtuluş Özgen ve Prof. Dr. Sedat Benek toplantıda hazır bulundu. Üniversite cephesinden ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar görüşmelere katıldı.

atölye ve çalışma konuları:

Görüşmede, atölye kapsamında yürütülen çalışmaların içeriği detaylı biçimde değerlendirildi. Tartışmalar; belgesel sinemanın anlatı yapısı, bir fikrin filme dönüştürülme süreci ile konu belirleme, araştırma ve yapım aşamaları üzerine odaklandı.

Katılımcılar, atölye deneyimlerinin öğrencilerin pratik becerilerini ve teorik birikimlerini nasıl zenginleştirdiğini ele aldı. Özellikle uygulama ağırlıklı eğitimlerin, genç sinemacılara mesleki bakış kazandırma açısından önemine dikkat çekildi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, nazik ziyaretleri ve iş birliği iradesi için BSB yönetimine teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişi, ileride yapılabilecek ortak çalışmalar için zemin hazırladı.

Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN BELGESEL SİNEMA ATÖLYESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN BSB...

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN BELGESEL SİNEMA ATÖLYESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN BSB SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, REKTÖR PROF. DR. NECMETTİN ELMASTAŞ’I ZİYARET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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