GKV'li öğrenciler dünyayı sınıflarına taşıyan kültür köprüsü kurdu

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu öğrencileri, Birleşmiş Milletler Günü kapsamında düzenledikleri Dünya Kültürleri Sergisi ile okul koridorlarını küresel bir buluşma noktasına dönüştürdü. Etkinlik, farklı coğrafyaların kültürel zenginliklerini bir araya getirerek ziyaretçilere renkli ve öğretici bir deneyim sundu.

Serginin hazırlık süreci:

Öğrenciler, haftalar süren titiz araştırma ve iş birliğiyle her bir standı hazır hale getirdi. Geleneksel kıyafetlerden yöresel lezzetlere, sanat eserlerinden coğrafi ve tarihsel özelliklere kadar pek çok unsur, stantlarda özenle sergilendi. Hazırlık aşamasında ekip çalışması, iletişim ve eleştirel düşünme becerileri ön plana çıktı; öğrenciler yalnızca bilgi toplamakla kalmayıp bu bilgileri sunma ve paylaşma yöntemlerini de geliştirdi.

Eğitimsel kazanımlar ve geri dönüşler:

Sergi, katılımcılara farklı kültürleri tanıma fırsatı verirken öğrencilere de hoşgörü, saygı ve açık görüşlülüğün önemini deneyimleme imkanı sağladı. Hazırlık sürecinde yapılan ortak çalışmalar sayesinde gençler, küresel vatandaşlık bilinciyle hareket etmeyi öğrendi ve bu kimliği şimdiden benimsemeye başladıklarını gösterdi. Öğrencilerin çalışmalarının detayları, stantlarda ziyaretçilere aktarıldı ve her sunum bir öğrenme alanı olarak değerlendirildi.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, etkinlik alanını tek tek gezerek öğrencilerin hazırlık sürecine ve sergideki sunumlarına ilişkin bilgi aldı. Güldemet, sergide emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının sürmesini diledi.

Gaziantep’in köklü eğitim geleneğinden süzülen bu etkinlik, yalnızca bir okul projesi olmanın ötesinde dünya barışı ve küresel iş birliği mesajını yaşatarak küçük yaşlardan itibaren ortak yaşam bilincinin önemine dikkat çekti. GKV’li öğrencilerin hazırladığı sergi, farklılıkları zenginlik olarak görmenin ve barış içinde bir arada yaşama iradesinin canlı bir örneği oldu.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkısına değinerek benzer projelerin önemini vurguladı. Sergi, hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için bilgi paylaşımlarının yoğun olduğu, ilham veren bir etkinlik olarak öne çıktı.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA BARIŞI VE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN EN ANLAMLI SİMGELERİNDEN BİRİ OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ’NÜ, SINIRLARI AŞAN RENKLİ VE GÖRKEMLİ BİR ETKİNLİKLE KUTLADI. OKUL KORİDORLARINDA HAYATA GEÇİRİLEN "DÜNYA KÜLTÜRLERİ SERGİSİ" DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ MEDENİYETLERİN KÜLTÜREL HAZİNELERİNİ GAZİANTEP’E TAŞIDI.