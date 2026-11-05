Söğüt'ün su sorunu 160 metrede çözüldü: kaynak ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak

belediyenin sondajında bulunan kaynak:

Söğüt ilçesinde belediye ekiplerinin Kızılsaray Köyü yolu üzerinde yürüttüğü sondaj çalışmasında 160 metre derinlikte suya ulaşıldı. Yapılan debi ölçümünde kaynaktan saniyede 35 litre akış tespit edildi.

kapasite ve uzun dönem değerlendirmesi:

Ölçüm sonuçlarına göre bulunan suyun, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu ifade edildi. Bu sonucun, yerel su yönetimi ve planlaması için önemli bir güvence sağladığı belirtildi.

vatandaşların tepkisi ve şebeke sorunları:

Kaynağın bulunması ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle Karasu içe hattında sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle oluşan su kesintileri sonrası bulunan bu kaynağın, ilçedeki su arzındaki dalgalanmaları azaltması bekleniyor.

Belediye yetkilileri, sondajda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve kaynağın güvenli biçimde kullanıma alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SÖĞÜT'ÜN 50 YILLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK