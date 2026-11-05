Kontrast nefropatisi şüphesiyle getirilen 19 yaşındaki hasta diyalize gerek kalmadan iyileşti

vakaya genel bakış:

Kahramanmaraşlı 19 yaşındaki B. F., bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle birkaç kez başvurduğu dış merkezde yapılan değerlendirme sonrası ilaçlı görüntüleme işlemi uygulanmıştır. İşlemden bir gün sonra hastanın idrar miktarında azalma ve böbrek fonksiyonlarında bozulma tespit edilerek yoğun bakımda takip altına alınmış, daha sonra diyaliz gereksinimi değerlendirilerek SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirilmiştir.

tedavi ve takip süreci:

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ekibi, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özdemir yönetiminde hastanın ayrıntılı nefrolojik değerlendirmesini yapıp vakit kaybetmeden medikal tedaviye başlamıştır. Serviste yakın takip edilen B. F.’nin 24'üncü saatinde idrar çıkışı yeniden başlamış ve uygulanan tedaviyle böbrek fonksiyonları hızlı şekilde düzelme göstermiştir. Yakın gözlem ve uygun medikal yaklaşım sonucu hasta diyalize gerek kalmadan normale döndü ve sağlığına kavuşmuştur.

kontrastlı görüntülemede dikkat edilmesi gerekenler:

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özdemir, kontrast maddelerin bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceğini, bu tablonun kontrast nefropatisi olarak adlandırıldığını vurgulamıştır. İşlem öncesi ve sonrası böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve yakın takibin önemine dikkat çeken Özdemir, erken fark edilmenin uygun tedavinin zamanında başlanması açısından belirleyici olduğunu belirtmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özdemir: Her yüksek kreatinin kalıcı böbrek yetmezliği anlamına gelmez. Her böbrek yetmezliği de diyaliz gerektirmez. Doğru nefrolojik değerlendirme, tedavinin en önemli basamağıdır. Böbrek sağlığında doğru tanı, doğru tedavi ve zamanında müdahale hayat kurtarır. Böbreklerinizi koruyun. Böbrek sağlığınızı ihmal etmeyin ve doğru uzman değerlendirmesine önem verin.

Bu vaka, kontrastlı görüntüleme sonrasında gelişebilecek böbrek işlev bozukluklarında erken müdahale ve uzman takibin hastayı diyalizden kurtarabileceğini göstermektedir. Özellikle risk taşıyan bireylerde tetkik öncesi ve sonrasında böbrek fonksiyonlarının yakından izlenmesi önerilmektedir.

KAHRAMANMARAŞLI 19 YAŞINDAKİ B. F., BÖBREK FONKSİYONLARINDA CİDDİ BOZULMA NEDENİYLE BAŞVURDUĞU DIŞ MERKEZDE, DİYALİZ TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEREK YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI. DAHA SONRA SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE BAŞVURAN GENÇ HASTANIN, BURADA YAPILAN NEFROLOJİK DEĞERLENDİRME VE UYGULANAN MEDİKAL TEDAVİ SONUCUNDA BÖBREK FONKSİYONLARI NORMALE DÖNDÜ VE HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.