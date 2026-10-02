BŞEÜ sürdürülebilir kampüs uygulamalarıyla dünya sıralamasında 743. oldu

BŞEÜ'nün uluslararası sıralamadaki konumu:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026 yılında yapılan dünya üniversiteleri sıralamasında 743. sırada yer aldı. Sıralamada 110 ülkeden 2 binden fazla üniversite değerlendirildi; BŞEÜ, bu listede Türkiye içindeki üniversiteler arasında 77'nci oldu. Kurumun değerlendirilmesinde sürdürülebilirlik odaklı uygulamalar ile kurumsal gelişim kriterleri öne çıktı.

Sürdürülebilirlik kriterleri:

Değerlendirme kapsamında BŞEÜ'nün enerji verimliliği, atık yönetimi, çevre bilinci, ulaşım politikaları, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kurumsal gelişim alanlarındaki uygulamaları incelendi. Üniversitenin kampüs uygulamaları ve çevre duyarlılığı, puanlamada belirleyici unsur oldu. Bu alanlara yapılan yatırımlar ve farkındalık çalışmaları, BŞEÜ'nün ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırdı.

Rektörün değerlendirmesi ve ileriye dönük hedefler:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen sonucun üniversitenin çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarını istikrarlı biçimde sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Kaplancıklı, üniversitenin enerji verimliliği, çevre bilinci ve atık yönetimi gibi başlıkları eğitim-öğretim faaliyetleriyle bütünleştirerek toplumsal ve çevresel sorumlulukları önceliklendirdiğini vurguladı.

Rektör ayrıca, BŞEÜ'nün yeşil kampüs hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı uygulamaları geliştirmeye ve hem öğrencilerin hem çalışanların sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya devam edeceğini ifade etti. Üniversite, kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve kampüs yaşamının bu anlayış doğrultusunda geliştirilmesini kurumsal öncelikler arasında tutuyor ve bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

BŞEÜ, DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 743’ÜNCÜ OLDU BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI