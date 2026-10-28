BŞEÜ toplulukları proje üretiminde ivme kazandı, ünides'te 19'uncu sıraya yükseldi

BŞEÜ'nün ÜNİDES başarısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES programının 7'nci döneminde toplam 88 proje ile başvurarak Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı. Üniversitenin öğrenci topluluklarının proje üretme kapasitesindeki artış, başvuru rakamlarına doğrudan yansıdı.

Başvuru dağılımı ve koordinasyon:

BŞEÜ, başvurularını 47 ulusal ve 41 yerel proje olmak üzere sundu. Başvuru süreci, BŞEÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü; kurumlar arası koordinasyon, bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri öğrencilerin proje hazırlıklarına destek sağladı.

Katılım artışı ve önceki dönemlerle karşılaştırma:

Üniversitenin proje başvuru sayısı önceki dönemlerde 17 ve 74 olarak kaydedilmişti; bu rakamın 88'e yükselmesi, öğrenci topluluklarının proje geliştirme süreçlerine katılımının arttığını gösteriyor. Bu ivme, üniversite yaşamına katılımı ve ekip çalışması deneyimini güçlendiriyor.

ÜNİDES'in sağladığı kazanımlar:

ÜNİDES programı, öğrencilere ekip çalışması deneyimi kazandırma, gönüllülük faaliyetlerine katılma ve toplumsal fayda üreten projeler geliştirme imkânı tanıyor. Üniversitedeki öğrenci toplulukları, bu süreçte akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerimizin fikirlerini projelere dönüştürmeleri, toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri ve üniversite yaşamına aktif katkı sunmaları bizim için büyük önem taşıyor. ÜNİDES kapsamında elde edilen bu başarı, öğrencilerimizin üretkenliğini ve proje geliştirme konusundaki motivasyonunu ortaya koyuyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, proje üretmelerini teşvik etmeye ve toplumsal fayda sağlayan çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz."

BŞEÜ, ÜNİDES’TE 88 PROJEYLE TÜRKİYE 19’UNCUSU OLDU BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI