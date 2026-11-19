BŞEÜ'nin COP31 çıkışı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) sekiz bilimsel proje ile katkı sundu. Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülen organizasyonda projeler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural tarafından koordine edildi; ekipte yer alan isimler arasında Prof. Dr. Dilek Ünal, Prof. Dr. Şenay Balbay, Doç. Dr. Merve Keskin, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Naim Kahveci ve Arş. Gör. Esma Sağdıç bulunuyor.

projelerin odak alanları:

Sunulan çalışmaların odağında iklim değişikliğine uyum, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi alanlar yer aldı. Ayrıca iklim dirençli şehirler, çevre dostu sağlık teknolojileri ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik araştırmalar ile endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir biyoteknolojik üretim, sıfır atık uygulamaları ve çevresel farkındalığın artırılmasına yönelik projeler de konferansta tanıtıldı.

hedefler ve uluslararası iş birlikleri:

Üniversite yetkilileri, COP31 katılımının hem ülkenin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hem de BŞEÜ'nün uluslararası bilimsel görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı üniversitenin bilimsel bilgiyi sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürme önceliğine vurgu yaparak projelerin bu amaçla hazırlandığını ifade etti.

BŞEÜ'nün COP31'de sunduğu projeler, üniversitenin çok disiplinli yaklaşımla iklim ve çevre konularında bilgi üretimini uygulamaya dönüştürme çabasının somut örnekleri olarak değerlendiriliyor.

BŞEÜ’DEN COP31’E 8 BİLİMSEL PROJE KATKISI