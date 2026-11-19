Kütahya ekipleri 2027 ÇKS kayıtları için ilçelerde bilgilendirme yaptı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerinde tarımsal bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında saha ekipleri üreticiler ve yerel paydaşlarla bir araya gelerek 2027 üretim yılına ilişkin kayıt süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ziyaretlerin kapsamı

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarını ziyaret ederek koordinasyonu güçlendirdi. Toplantılarda öncelikli konu olarak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncelleme işlemlerinin usulleri anlatıldı ve süreçlerle ilgili uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Üreticilerle iletişim ve uyarılar

Gerçekleştirilen görüşmelerde üreticilerin kayıt süreçleriyle ilgili soruları yanıtlandı; ekipler, ÇKS işlemlerinin doğru ve eksiksiz yürütülmesinin önemini vurguladı. Ziyaretler, kayıtların zamanında ve hatasız tamamlanması için rehberlik sağlanması amacını taşıdı.

KÜTAHYA’DA 2027 ÇKS KAYITLARI İÇİN BİLGİLENDİRME ZİYARETLERİ