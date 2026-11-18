BTM marmara'ya açılıyor: TechUP ile bölgesel destek genişliyor

İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Orta Karadeniz'de yürüttüğü Rota Karadeniz deneyiminin ardından şimdi Marmara'ya odaklanıyor. BEBKA iş birliğiyle hayata geçirilen TechUP programı, Bursa, Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki teknoloji girişimlerinin ürünlerini pazara taşımasına, yeni müşteriler kazanmasına ve yatırım süreçlerine hazırlanmasına destek verecek.

Program odağı ve sunulan destekler:

TechUP, yalnızca yatırım hazırlığına odaklanan klasik hızlandırma programlarından ayrılıyor; program girişimlerin geliştirdikleri çözümleri gerçek iş ihtiyaçlarıyla eşleştirmeye yöneliyor. Katılımcı girişimlerin ihtiyaçları analiz edilerek büyüme ve sektör odaklı mentorluk sağlanacak, müşteri ve pazar doğrulama çalışmalarıyla ticari potansiyelleri güçlendirilecek. Kurumsal firmalarla yapılan eşleştirmeler kapsamında uygun fırsatlarda kavram kanıtlama (PoC) uygulamaları için zemin oluşturuluyor ve çözümlerin gerçek iş ortamlarında test edilmesine imkan tanınıyor.

Yatırım hazırlığı, Demo Day ve ödüller:

Programın bir diğer önemli bileşeni ise girişimlerin yatırımcılarla buluşmaya hazırlanması. İş modellerinin geliştirilmesi, büyüme stratejilerinin netleştirilmesi ve yatırım sunumlarının hazırlanması için mentorluk ve rehberlik sağlanıyor. Program sonunda düzenlenecek Demo Day etkinliğinde girişimler projelerini yatırımcılar ve kurumsal temsilcilere sunacak; başarılı bulunan girişimler ayrıca ödüllendirilecek.

BTM Genel Müdürü Önder Kul, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli bir teknoloji girişimciliği potansiyeli bulunuyor. BTM olarak İstanbul’da 10 yıldır geliştirdiğimiz girişimcilik, mentorluk ve ticarileştirme deneyimini farklı şehirlerdeki girişimlerle buluşturmayı önemsiyoruz.' Kul, Rota Karadeniz ile başlayan bölgesel çalışmanın TechUP ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e taşındığını ve burada girişimlerin teknolojilerini ticari değere dönüştürmelerine, gerçek müşterilere ulaşmalarına ve kurumsal firmalarla iş geliştirme fırsatları yakalamalarına öncelik verdiklerini vurguladı.

TechUP 2026 programına, Bursa, Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren, şirketleşmiş ve teknoloji tabanlı ürün veya hizmet geliştirmiş girişimler başvurabiliyor. Özellikle ürünü pazarda olan, tercihen ciro elde etmiş ve büyüme/ölçeklenme potansiyeli taşıyan girişimler hedefleniyor. Program; müşteri kazanımı, pazara erişim ve yatırım süreçlerinde ihtiyaç duyulan desteği bir arada sunuyor.

Program başvuruları bu ayın başında başladı ve son başvuru tarihi 27 Kasım 2026 olarak belirlendi. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye BEBKAnın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

BTM GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER KUL