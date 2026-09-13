BTSO mutfak akademi genç şefleri ve girişimcileri yetiştiriyor

BTSO mutfak akademi mesleğe ve girişimciliğe köprü kuruyor

BTSO Mutfak Akademi, yiyecek-içecek sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve sektöre yeni girişimciler kazandırmak amacıyla kurgulanmış uygulamalı bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor. Merkez, teoriyi pratiğe dönüştüren atölye çalışmalarıyla kursiyerlere hem mutfak tekniklerini hem de işletmeciliğe dair temel bilgileri sunuyor.

eğitim modeli ve kapasite:

Merkez, altı farklı eğitim alanında ve ulusal ile uluslararası standartlarda tasarlanmış müfredatla hizmet veriyor. Kursiyerler, teoriye paralel uygulamalı çalışmalar sayesinde hijyen, zaman yönetimi, ekip çalışması ve mutfak disiplini gibi mesleki alışkanlıkları gelişmiş biçimde ediniyor. BTSO Mutfak Akademi, katılımcılara 11 farklı branşta eğitim imkânı sağlıyor ve merkezinin yıllık aktif eğitim kapasitesi ortalama 600 kişi seviyesinde bulunuyor.

istihdam ve girişimcilik sonuçları:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezin sektör ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek şekilde tasarlandığını vurgulayarak nitelikli insan kaynağının sürdürülebilir büyüme için temel olduğunu belirtiyor. Akademide verilen eğitim ve stajların ardından kursiyerlerin büyük çoğunluğu doğrudan işgücü piyasasına katılıyor; ayrıca akademi mezunları arasından kendi işletmesini kuranlar da çıkıyor. Bu sonuçlar, merkezin istihdam ve girişimcilik hedeflerinde somut bir başarıya işaret ediyor.

öğrenci deneyimleri ve girişim hikâyeleri:

Akademiden aldığı eğitimle mesleki yolculuğunu girişimciliğe dönüştüren Fatma Durak, yaklaşık iki yıl önce öğrenci olarak başladığı sürecin bugün kendi iş yerini açmasına olanak tanıdığını söylüyor. Durak, hocalarından öğrendiği mutfak teknikleri kadar ticaret ve işletme yönetimi pratiklerinin de iş kurma sürecinde belirleyici olduğunu belirtiyor. Eğitimin sadece teknik değil, aynı zamanda sorumluluk ve işletmecilik bilinci kazandırdığını ifade ediyor.

Eğitimde olan Sümeyra Durbaş ise teorinin pratiğe dökülmesinin mesleki gelişimlerini hızlandırdığını, profesyonel mutfak düzenini yerinde uygulama fırsatının gelecek hazırlığını güçlendirdiğini anlatıyor. Mezunlardan Merve Özis ise eğitime başlamadan önce mutfağa bakışının değiştiğini; gastronominin arkasındaki teknik bilgi, emek ve disiplin sayesinde özgüven kazandığını ve mezuniyet sonrası sektörde daha net bir yol çizebildiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, BTSO Mutfak Akademi hem sektöre nitelikli personel kazandırma hem de kendi işini kurmak isteyenlere sağlam bir zemin hazırlama yönünde sonuç veren bir model sunuyor. Akademinin uygulamalı yaklaşımı, kursiyerlerin iş hayatına hızlı adapte olmasını sağlarken, ortaya çıkan girişimcilik hikâyeleri merkezin hedeflerini doğruluyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) TARAFINDAN YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN MUTFAK AKADEMİ, İSTİHDAMA SAĞLADIĞI KATKININ YANI SIRA YENİ GİRİŞİMCİLİK HİKÂYELERİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR. TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI UYGULAMALI EĞİTİM MUTFAKLARINDAN BİRİ OLAN MUTFAK AKADEMİ’DE EĞİTİM ALAN FATMA DURAK, BURADAKİ SERÜVENİNİ KENDİ İŞ YERİNİ AÇARAK TAÇLANDIRDI.