Adana'da yeni gelen öğrencilere Yeni Evim Güvenli Yurdum kapsamında güvenlik bilgilendirmesi

Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni kayıtlı öğrencilere bilgilendirme gerçekleştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenci ve ailelerini "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi çerçevesinde bilgilendirdi. Fevzi Çakmak Yurt Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan stantta Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Siber, Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Etkinlikte verilen bilgilendirmeler:

Yurda yeni kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucunun zararları, kişisel verilerin korunması ile internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin hedefi, öğrencilerin yeni geldikleri şehirde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olup, terörle mücadelede aile ve toplum desteğinin önemi de vurgulandı.

Tanıtılan uygulamalar:

Stantta ayrıca KADES ile UYUMA uygulamaları tanıtıldı; kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA ziyaretçilere anlatıldı.

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN KENTE GELEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİNİ "YENİ EVİM GÜVENLİ YURDUM" PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRDİ.