Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Adana'da yeni gelen öğrencilere Yeni Evim Güvenli Yurdum kapsamında güvenlik bilgilendirmesi

Adana Emniyet Müdürlüğü, 'Yeni Evim Güvenli Yurdum' ile yeni kayıtlı öğrenciler ve ailelerine terör, uyuşturucu ve siber güvenlik uyarıları yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Adana'da yeni gelen öğrencilere Yeni Evim Güvenli Yurdum kapsamında güvenlik bilgilendirmesi

Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni kayıtlı öğrencilere bilgilendirme gerçekleştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenci ve ailelerini "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi çerçevesinde bilgilendirdi. Fevzi Çakmak Yurt Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan stantta Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Siber, Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Etkinlikte verilen bilgilendirmeler:

Yurda yeni kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucunun zararları, kişisel verilerin korunması ile internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin hedefi, öğrencilerin yeni geldikleri şehirde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olup, terörle mücadelede aile ve toplum desteğinin önemi de vurgulandı.

Tanıtılan uygulamalar:

Stantta ayrıca KADES ile UYUMA uygulamaları tanıtıldı; kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA ziyaretçilere anlatıldı.

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN KENTE GELEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİNİ...

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN KENTE GELEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİNİ "YENİ EVİM GÜVENLİ YURDUM" PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin rotasını çizen eğitim merkezi: Pusula Maraş
images

BTSO mutfak akademi genç şefleri ve girişimcileri yetiştiriyor
images

Geleceği çocuklarla inşa eden şehir: Kayseri eğitim desteğini güçlendiriyor
images

Gençlere prova imkanı: Bursa Büyükşehir 2 bin 500 adaya ücretsiz KPSS denemesi s...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtalan'da kamyon fren yapamayınca iki araçta maddi hasar oluştu

Bülent Ersoy elma kostümüyle Çivril'de 50 bin kişiye unutulmaz gece yaşattı

kırsal yaşamı canlandıran merkez kozcuğaz’da açıldı

Gençlerin rotasını çizen eğitim merkezi: Pusula Maraş

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı