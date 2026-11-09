BTÜ COP31'de 11 projeyle iklim çözümlerini tanıtacak

BTÜ'nün COP31 katılımı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), YÖK koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda 11 proje ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası platformda yer alacak. Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen konferansta BTÜ'lü akademisyenler, 17 Kasım tarihinde 3 numaralı stantta projelerini ziyaretçilerle paylaşacak ve çalışmaların amaçlarını ile yenilikçi yaklaşımlarını anlatacak.

iklim ve sürdürülebilirlik odaklı projeler:

Kabul edilen projeler, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve kent ölçeğinde dirençlilik başlıklarına odaklanıyor. COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamındaki çalışma, sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini ele alacak şekilde tasarlandı. Tarım ve biyoçeşitlilik alanında ise balkonlardan kent bostanlarına uzanan uygulama modelleri yer alıyor; bu yaklaşımlar kentsel gıdaya erişim ve yerel ekosistemlerin desteklenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, iklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları ve iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri projeler arasında bulunuyor. Bu çalışmalar, tarımsal üretimin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha esnek ve verimli hale getirilmesine odaklanıyor. İklim dirençli mahalleler için geliştirilen modeller de yerel düzeyde adaptasyon stratejileri sunuyor.

enerji, deniz, konut ve verimlilik alanındaki çalışmalar:

BTÜ'nün kabul edilen diğer projeleri, konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, küresel ısınmanın ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi ve üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması gibi uygulamalı konuları kapsıyor. Kent ölçeğinde ise iklim zekâsı çözümleri ile iklim dirençli şehir planlamasına katkı sağlayacak modeller üzerinde çalışılıyor.

Projeler arasında ayrıca kentsel alanlarda sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının uygulanabilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile Türkiye ve Akdeniz Bölgesi için hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor; bu sayede afet riskleri ve su yönetimi konularında pratik araçlar sunulması hedefleniyor.

üniversitenin vurguladığı hedefler

Prof. Dr. Naci Çağlar etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Akademisyenlerimizin projelerini COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir platformda tanıtacak olması, üniversitemizin bilimsel birikiminin uluslararası iş birliklerine dönüşmesi açısından da değer taşıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz."

BTÜ'nün COP31 katılımı, üniversitenin iklim eylemi ve sürdürülebilirlik alanındaki üretkenliğini uluslararası ölçekte görünür kılacak ve kabul edilen projelerin hem akademik hem de uygulamalı etkilerinin paydaşlarla buluşmasına olanak tanıyacak.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) KOORDİNASYONUNDA COP31 KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARDA KABUL EDİLEN 11 PROJESİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITACAK. ANTALYA’DA 9-20 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA BTÜ’LÜ AKADEMİSYENLER, 17 KASIM’DA 3 NUMARALI STANTTA PROJELERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURACAK.