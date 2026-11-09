Seter köyünde ağaçta görüntülenen yılan köyde şaşkınlık yarattı

olay anı:
Bingöl'ün Yayladere ilçesi Seter köyünde bir ağaca tırmanırken cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, dev yılan'ın ağaç gövdesi boyunca ilerlediği anlar yer aldı.
görüntüyü kaydeden:
Görüntüler, köy sakini Baran Şeyhun tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda yansıyan sahnelerde yılanın ağaçtaki hareketleri açık biçimde görülüyor.
Videoda yılanın tırmanma anları ve ağaç üzerindeki ilerleyişi dikkat çekiyor; kayıt izleyenlerin ilgisini topladı.
tepki ve ilgi:
Paylaşılan görüntüler, çevrede merak ve şaşkınlık yarattı ve izleyenlerin dikkatini çekti. Olayın kayıt altına alınması, köyde kısa süreli ilgi uyandırdı.
BİNGÖL'DE AĞACA TIRMANAN DEV YILAN KAMERADA
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