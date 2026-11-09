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Seter köyünde ağaçta görüntülenen yılan köyde şaşkınlık yarattı

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Seter köyünde, Baran Şeyhun'un cep telefonuyla kaydettiği ağaçta tırmanan dev yılan görüntüleri sosyal çevrede ilgi çekti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Seter köyünde ağaçta görüntülenen yılan köyde şaşkınlık yarattı

olay anı:

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Seter köyünde bir ağaca tırmanırken cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, dev yılan'ın ağaç gövdesi boyunca ilerlediği anlar yer aldı.

görüntüyü kaydeden:

Görüntüler, köy sakini Baran Şeyhun tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda yansıyan sahnelerde yılanın ağaçtaki hareketleri açık biçimde görülüyor.

Videoda yılanın tırmanma anları ve ağaç üzerindeki ilerleyişi dikkat çekiyor; kayıt izleyenlerin ilgisini topladı.

tepki ve ilgi:

Paylaşılan görüntüler, çevrede merak ve şaşkınlık yarattı ve izleyenlerin dikkatini çekti. Olayın kayıt altına alınması, köyde kısa süreli ilgi uyandırdı.

BİNGÖL&#039;DE AĞACA TIRMANAN DEV YILAN KAMERADA

BİNGÖL'DE AĞACA TIRMANAN DEV YILAN KAMERADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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