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Sinop'un yükseklerinde kar mesaisi: ekipler yolları açık tutuyor

Kasım başından beri Dranaz Geçidi ve Çangal Dağı'nda artan kar nedeniyle Sinop'ta karla mücadele 24 saat sürüyor; sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'un yükseklerinde kar mesaisi: ekipler yolları açık tutuyor

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı:

Kasım ayının ilk haftasında başlayan kar yağışı, özellikle Dranaz Geçidi ile Çangal Dağı mevkilerinde son iki gündür etkisini artırdı. Bölgedeki yoğunlaşan yağış zaman zaman ulaşımda aksamaya neden oluyor ve ilçeler arası bağlantılarda tedbirlerin sıkılaştırılmasına yol açıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, yolda mahsur kalan bir sürücü iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu, ekiplerin sahada hızlı müdahale ettiğini ortaya koydu.

Ekiplerin çalışma düzeni ve önlemler:

Sinop-Boyabat güzergâhındaki Dranaz Geçidi ile Boyabat-Ayancık arasındaki Çangal Dağı mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Karla mücadele ekipleri, muhtemel buzlanma ve olası kapanmalara karşı 24 saat hazır bekletiliyor; yolların ulaşıma açık kalması öncelik olarak belirlenmiş durumda.

Sürücüler için uyarılar:

Yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun tedbirler almaya, araçlarında zincir ve gerekli ekipman bulundurmaya davet ediyor. Ayrıca yola çıkmadan önce güzergâh ve hava durumunu kontrol etmeleri, mecbur kalınmadıkça ağır kış şartlarında seyahat etmemeleri yönünde uyarılar yineleniyor.

Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve ulaşımda aksama yaşanması halinde anında müdahale edileceğini belirtti.

DRANAZ GEÇİDİ İLE ÇANGAL DAĞI BÖLGELERİNDE SON İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA...

DRANAZ GEÇİDİ İLE ÇANGAL DAĞI BÖLGELERİNDE SON İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, ULAŞIMDA ZAMAN ZAMAN AKSAMALARA NEDEN OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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