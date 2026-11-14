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BTÜ’den 445 yeni araştırmacı: lisansüstü mezuniyet coşkusu

Bursa Teknik Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılında 42'si doktora olmak üzere 445 lisansüstü mezun kep atarak mezuniyet sevincini paylaştı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BTÜ’den 445 yeni araştırmacı: lisansüstü mezuniyet coşkusu

BTÜ’de lisansüstü mezuniyet töreni

Bursa Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde 445 mezun kep attı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen törene üniversite yönetimi, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin araştırma odaklı yükselişine ve lisansüstü eğitimdeki katkılara dikkat çekti.

rektör çağlar'ın mesajı:

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, konuşmasında BTÜ’nün öğrenci merkezli yaklaşımının yanı sıra araştırma odaklı çalışmalara öncelik verdiğini vurguladı. Lisansüstü mezunların üniversitenin yükselişindeki rolünü öne çıkaran Çağlar, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son dört yılda 20 basamaklık yükselişin arkasında akademik çalışmaların ve projelerin bulunduğunu belirtti. Çağlar, lisansüstü eğitimin sabır ve fedakârlık gerektiren bir yolculuk olduğunu hatırlatarak mezunları doktora ve araştırma çalışmalarını sürdürmek üzere yeniden BTÜ’ye davet etti.

enstitü verileri ve uluslararasılaşma:

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Kaya ise enstitünün kapasitesi ve son dönemdeki çıktıları hakkında bilgi verdi. Enstitünün 75 programda 3 bin 220 öğrenciye eğitim verdiğini, bu öğrencilerden 345'inin 59 farklı ülkeden geldiğini aktaran Prof. Dr. Kaya, uluslararasılaşma kapsamında 18 doktora öğrencisine yurt dışından eş danışman atandığını söyledi. Son bir yılda 16 tezin dış kaynaklı projelerle sanayi sorunlarına çözüm ürettiğini ve 50 lisansüstü projenin desteklendiğini belirten Kaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 42'si doktora olmak üzere toplam 445 mezun verdiklerini, enstitünün bugüne kadar verdiği mezun sayısının ise 2 bin 585 olduğunu ekledi.

mezunların bakış açıları ve kapanış:

Mezunları temsilen konuşan Peyzaj Mimarlığı doktora mezunu Dr. Merve Dilman Gökkaya, lisansüstü eğitimin ona kazandırdığı temel yeteneğin merak etmek ve sorgulamaktan vazgeçmemek olduğunu söyledi. Endüstri Mühendisliği yüksek lisans mezunu Muharrem Gökhan Öz Güngör ise bilim yaparken akıl ve vicdanı birlikte kullanmanın önemini vurguladı. Konuşmaların ardından tören, mezunların kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

BTÜ&#039;DE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ. 445 MEZUNUN...

BTÜ'DE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ. 445 MEZUNUN KEPLERİNİ ATTIĞI TÖRENDE KONUŞAN BTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR, "ÜNİVERSİTEMİZ HER ALANDA HER GEÇEN GÜN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU BAŞARIDA SİZ LİSANSÜSTÜ MEZUNLARIMIZIN BÜYÜK KATKISI VAR" DEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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