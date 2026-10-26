BTÜ'den yara iyileşmesini renkle izleyen akıllı örtü

BTÜ akademisyenlerinden görsel izlemeyi sağlayan akıllı yara örtüsü

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek desteğiyle yaraların iyileşme sürecini ve enfeksiyon riskini görsel olarak takip etmeyi amaçlayan bir akıllı yara örtüsü geliştirme projesi yürütüyor. Projenin başlığı "Lokalize Sensör Yapısına Sahip pH-Duyarlı Akıllı Yara Örtüsünün Tasarımı ve Optimizasyonu" olarak kaydedildi. Projenin yürütücülüğünü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Türe, araştırmacılığını ise Doç. Dr. Ayşenur Yeşilyurt üstleniyor.

Tasarım ve kullanılacak malzemeler:

Proje, yara bölgesindeki pH değişimini renk değişimi yoluyla gözle görünür hâle getirmeyi hedefliyor. Bunun için yara örtüsünün temel yapısında su tutabilen ve film oluşturabilen PVA/CMC esaslı polimer sistemi kullanılacak. pH değişimini algılayacak sensör kısmı ise kitosan matrisi içinde doğal pigmentlerden oluşturulacak. Araştırmacılar, doğal malzemelerin kullanımının hem biyouyumluluğu artıracağını hem de yara bölgesindeki değişimlerin güvenli şekilde izlenmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.

Sensör yerleşimi ve prototip değerlendirmesi:

Geliştirilecek sensör örtünün tamamına yayılmak yerine, sensörün lokalize bir bölümde konumlandırılması planlanıyor. Bu yaklaşımın amaçları arasında renk değişiminin daha kolay fark edilmesi, örtünün mekanik dayanımının korunması ve farklı katmanların birbirleriyle daha uyumlu çalışmasının sağlanması yer alıyor. Proje kapsamında prototipin sıvı tutma kapasitesi, pH değişimlerine yanıtın doğruluğu ve hızı, dayanıklılık, ışık geçirgenliği ile renk değişiminin korunma süresi gibi performans kriterleri test edilecek.

Elde edilen bulgular doğrultusunda tasarım optimize edilerek kullanılabilir bir prototip oluşturulması hedefleniyor. Proje sonunda amaçlanan, özellikle enfeksiyon gelişimini ve yaranın iyileşme sürecindeki değişimleri ek müdahaleye gerek kalmadan görsel olarak takip edilebilen yenilikçi bir yara örtüsü sunmak.

BTÜ'den bilimsel üretime vurgu:

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitede yürütülen araştırmaların toplumsal ihtiyaçlara yönelik somut çıktılara dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Çağlar, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin araştırma kültürünü güçlendirdiğini ve üniversitenin bilimsel üretim kapasitesine katkı sağladığını söyledi. Araştırma ekibinin bir sonraki aşamada prototip performansını laboratuvar koşullarında değerlendirmeye alacağı bildirildi.

PROJENİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE GÜL TÜRE (SAĞDA), ARAŞTIRMACILIĞINI İSE DOÇ. DR. AYŞENUR YEŞİLYURT (SOLDA) ÜSTLENİYOR.