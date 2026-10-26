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Şaphane MYO'da öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde, Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan, öğrencilerin afetlere hazırlığını ve farkındalığını artırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şaphane MYO'da öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi

Şaphane MYO'da afet farkındalığı eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri için düzenlenen eğitimde, bireysel afet farkındalığının önemi ön plana çıktı. Eğitimi, Şaphane MYO öğretim üyesi ve Destek AFAD Gönüllüsü Salih Kalkan yürüttü.

eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında katılımcılara afetlere hazırlığın temel ilkeleri, güvenli davranış biçimleri ve bireysel önlemler üzerinde bilgiler verildi. Oturumlarda, pratik yaklaşım ve günlük hayatta uygulanabilecek hazırlık adımları üzerinde duruldu.

hedefler ve kazanımlar:

Programın amacı, öğrencilerin bireysel afet farkındalığını artırmak ve afet anında alacakları basit önlemlerle hem kendi güvenliklerini hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirmelerini sağlamak olarak açıklandı. Eğitim, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini ve sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini hedefledi.

Eğitimin, Destek AFAD Gönüllüsü Programı kapsamında gerçekleştirilmesiyle hem akademik hem pratik boyutların bir araya getirildiği vurgulandı ve katılımcıların afet hazırlığı konusundaki bilinç seviyesinin yükseltilmesi bekleniyor.

ŞAPHANE MYO ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

ŞAPHANE MYO ÖĞRENCİLERİNE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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