Çarklardan amfilere: AGÜ'nün 103 eserle tarih yolculuğu

Sergi, agü'nün kuruluş hikayesini 103 eserde topladı:

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği öğrencisi Mustafa Karakaya, eğitim gördüğü üniversitenin tarihini sergi biçiminde ziyaretçilere sundu. Cumhuriyet'in 103. yılına atfen hazırlanan ve toplam 103 eser barındıran sergi, kentin sanayi ve eğitim mirasını bir araya getiriyor.

Fabrikanın sosyal yapısı:

Sergide, söz konusu alandaki geçmiş döneme ait teknik haritalar ve orijinal el çizimi belgelerle fabrikanın kuruluşundan başlayarak işleyişine kadar ayrıntılar yer alıyor. Fabrikanın temellerinin 20 Mayıs 1934 tarihinde İsmet İnönü tarafından atıldığı, 16.5 ay sonra 16 Eylül 1935 tarihinde Celal Bayar tarafından açıldığı belgelerle gösteriliyor. Dönemin belgeleri, fabrikanın sadece üretim yeri olmadığını; işçisine sunduğu geniş sosyal ve kültürel imkanlarla bir toplumsal merkez işlevi gördüğünü ortaya koyuyor.

Belgelerde paten ve hokey sahalarından basketbol, voleybol ve futbol sahalarına, tiyatro, bale gösterileri ve operalara kadar uzanan kültürel faaliyetler; fabrikanın kendi elektriğini üretmesi, bir polis karakoluna sahip olması ve işçi lojmanları gibi yapılar detaylandırılıyor. Bu unsurlar, işçilerin modernleşme süreçlerinde fabrikanın oynadığı rolü görünür kılıyor.

Dönüşüm süreci ve serginin içeriği:

Sergide ayrıca fabrikanın dokuma üretim alanlarından nasıl bir eğitim kampüsüne dönüştüğünü anlatan materyaller bulunuyor. Kayseri tarihi koleksiyonu ile tanınan Faruk Yamanın katkılarıyla hazırlanan seçki, çarkların sesinden amfi seslerine uzanan dönüşümü hem belgeleyen hem de görselleştiren parçalardan oluşuyor.

Mustafa Karakaya, ziyaretçilere fabrikanın teknik planlarından işçi yaşamına kadar pek çok ayrıntıyı göstererek alanın kimliğinin nasıl değiştiğini anlattı. Kayseri protokolünün katılımıyla açılan sergi, katılımcıları geçmişle bugün arasında somut bir bağ kurmaya davet ediyor ve üniversitenin yerel tarih içindeki yerini yeniden okumaya olanak sağlıyor.

KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MUSTAFA KARAKAYA, EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTENİN TARİHİNİ 103 ESERİN YER ALDIĞI SERGİYLE ANLATTI.