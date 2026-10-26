Emet’te minik mucitler LEGO ve kodla kendi projelerini canlandırdı

Atölye: çocuklar kodlama ve robotikle tanıştı:

Kütahya’nın Emet ilçesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri robotik kodlama ile ilk deneyimlerini yaşadı. Emet İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" projesi kapsamında yapılan çalışmada, katılımcılar hem tasarım hem de yazılım süreçlerine dahil oldu.

Uygulama ve öğrenme süreçleri:

Etkinlikte kullanılan materyaller arasında LEGO parçaları ve blok tabanlı kodlama uygulamaları yer aldı. Öğrenciler, farklı LEGO modelleri tasarlayıp bu modelleri blok kodlarla programlayarak hareket ettirdi. Deneme-yanılma süreçleri ile tasarımlarını test eden çocuklar, hata tespiti ve düzeltme aşamalarını da deneyimleyerek pratik öğrenme fırsatı buldu.

Hedefler ve katılımcıların rolü:

Atölye, öğrencilerin alışılmış kalıpların dışına çıkarak yenilikçi, özgün ve işlevsel çözümler üretmelerini teşvik etmeyi amaçladı. Ayrıca grup çalışmaları sayesinde iş birliği, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinliğin teknik sorumluluğunu üstlenen Mehmet Cuma Akyüz liderliğinde çocuklar, hem bireysel hem de ekip olarak projelerini hayata geçirdi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden, atölyeye katkılarından ötürü Mehmet Cuma Akyüz ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti. Etkinlik, bölgedeki bilim ve teknoloji okuryazarlığını artırmaya yönelik adımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

EMET’TE MİNİK ELLER ROBOTİK KODLAMAYLA BULUŞTU