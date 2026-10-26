Yapay zeka videolarıyla kimya dersinde kalıcılık hedefleniyor

kilis'te yapay zeka sınıfa girdi:

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu, 11. sınıf öğrencilerinin derse katılımını ve öğrenme kalıcılığını artırmak amacıyla yapay zeka destekli videolar hazırladı.

uygulamanın yöntemi:

Aydoğdu, Maarif Kimya kitabındaki örnekleri yapay zeka yardımıyla görselleştirip sözel anlatımla birleştirdi. Öğretmen, "Çift kodlama yaklaşımıyla görsel canlandırmaları ve sözel anlatımı birleştirerek öğrencilerin kimyasal kavramları daha kolay anlamalarını ve bilgilerin kalıcılığını desteklemeyi hedefledik. Böylece öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini eğitimle birleştirdik. Bu durumun kimya dersindeki başarıya da katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

öğrenci geri dönüşleri:

Öğrenciler, yapay zekayla üretilen görsellerin soyut kimyasal kavramları somutlaştırdığını ve bilgilerin akıllarında daha uzun süre kaldığını belirtiyor. Birçok öğrenci, görsel anlatım sayesinde konuları daha hızlı anladıklarını ve öğrendiklerini unutmamaya yardımcı olduğunu aktardı.

KİLİS'TE EKREM ÇETİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE KİMYA ÖĞRETMENİ GÜLCAN AYDOĞDU, 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE DAHA AKTİF KATILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEOLAR HAZIRLADI