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Buğday pazarında yalnızlık: Viranşehir'de kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu

Viranşehir'de buğday pazarında park halindeki kamyonda Mehmet Ali Salvacı hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga taşındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buğday pazarında yalnızlık: Viranşehir'de kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu

Olayın özeti:

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki buğday pazarında park halinde bulunan bir kamyonda, yük taşımacılığı yapan Mehmet Ali Salvacı hareketsiz halde bulundu.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Salvacı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri ve bulgular:

Olay, pazar alanındaki park halindeki kamyonda gerçekleşti. İlk müdahale ve incelemeyi yapan ekiplerin tespiti üzerine bölge güvenlik çemberine alındı ve olayla ilgili kayıtlar tutuldu.

Vatandaşların bildirimine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hareket etmediği belirlendi ve olay yerine gelen diğer yetkililere bilgi verildi.

Soruşturma ve sonraki işlem:

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salvacı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü; olayın kesin nedeninin adli tıp raporu ile belirleneceğini bildirdi. Soruşturma devam ediyor.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

KAMYON ŞOFÖRÜ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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