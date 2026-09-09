Buharkent kaymakamı güvenlik gündemiyle jandarmada

Ziyaret detayları:

Ataması sonrası ilçe kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Ağustos ayında göreve başlamasının ardından Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette komutanlık yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Brifing konuları:

İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan brifingte, yürütülen hizmetler ve ilçedeki güvenlik ile asayiş çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, kurumun faaliyetleri hakkında Kaymakam Haydaroğlu'nu bilgilendirdi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Mehmet Halit Haydaroğlu, verilen brifingin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam, ilçe düzeyinde kurumlar arası koordinasyonun ve ziyaretlerin sürdürüleceğini ifade etti.

BUHARKENT KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE ATANAN MEHMET HALİT HAYDAROĞLU, ATANMASININ ARDINDAN BUHARKENT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BRİFİNG ALDI.