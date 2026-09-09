Havacılıkta 8 ayda artış: havalimanları 167,6 milyon yolcuya hizmet verdi

Havacılıkta 8 ayda büyüme kaydedildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre 2026 yılı Ağustos ayı ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, aylık ve dönemsel verilerin havalimanı trafiğinde artışı gösterdiğini belirtti.

Ağustos ayı verileri:

Ağustos ayında Türkiye genelinde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 97 bin 625, dış hatlarda ise 106 bin 231 olarak gerçekleşti; üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği 255 bin 970 oldu. Aynı ayda iç hat yolcu trafiği 11 milyon 144 bin 749, dış hat yolcu trafiği 17 milyon 643 bin 496 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcular ile birlikte Ağustos ayında toplam 28 milyon 794 bin 764 yolcuya hizmet verildi.

Veriler aylık bazda 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %6,8, dış hat yolcu trafiğinde %2,7 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde %4,1 artış olduğunu gösterdi. Uçak trafiğinde ise dış hat uçak trafiğinde %1,5 artış gerçekleşti. Ağustosta yük trafiği iç hatlarda 111 bin 397 ton, dış hatlarda 456 bin 124 ton olmak üzere toplam 567 bin 521 tona ulaştı.

Ocak-Ağustos dönemi ve havalimanı bazlı veriler:

Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667 bin 653, dış hatlarda 611 bin 588 olup, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 619 bin 476 uçuş gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 71 milyon 625 bin 767, dış hat yolcu trafiği 95 milyon 858 bin 691 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam hizmet verilen yolcu sayısı 167 milyon 552 bin 966 oldu; bu, 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde %2,8 artış anlamına geliyor.

Yük trafiğinde Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 654 bin 295 ton, dış hatlarda 2 milyon 940 bin 674 ton olmak üzere toplam 3 milyon 594 bin 969 tona ulaşıldı.

Büyük havalimanlarının performansı:

İstanbul Havalimanı Ağustos ayında iç hatlarda 12 bin 285, dış hatlarda 40 bin 183 olmak üzere toplam 52 bin 468 uçuş gerçekleştirdi. Aynı ay yolcu sayısı iç hatlarda 1 milyon 882 bin 925, dış hatlarda 6 milyon 697 bin 516 olmak üzere toplam 8 milyon 580 bin 441 oldu. Ocak-Ağustos döneminde İstanbul Havalimanı’nda toplam uçak trafiği 365 bin 487, yolcu trafiği ise iç hatlarda 11 milyon 934 bin 652, dış hatlarda 44 milyon 714 bin 313 olmak üzere toplam 56 milyon 648 bin 965 olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ağustos ayı iniş-kalkış trafiği iç hatlarda 12 bin 413, dış hatlarda 15 bin 530 olmak üzere toplam 27 bin 943 oldu. Yolcu trafiği aynı ayda iç hatlarda 2 milyon 329 bin 411, dış hatlarda 2 milyon 812 bin 633 olmak üzere toplam 5 milyon 142 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Sabiha Gökçen için Ocak-Ağustos verileri uçak trafiğinde 188 bin 833, yolcu trafiğinde ise toplam 33 milyon 156 bin 610 olarak açıklandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiği Ağustos’ta 2 bin 594, 8 aylık dönemde ise 17 bin 903 olarak bildirildi.

Turizm merkezleri ve kapasite vurgusu:

Turizm merkezlerindeki havalimanları Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 14 milyon 146 bin 256, dış hatlarda 27 milyon 465 bin 682 olmak üzere toplam 41 milyon 611 bin 938 yolcuya hizmet verdi. Bu bölgelerdeki uçak trafiği iç hatlarda 106 bin 18, dış hatlarda 171 bin 417 olmak üzere toplam 277 bin 435 oldu.

Bakan Uraloğlu, turizm bölgesi bazında verileri şu şekilde aktardı: İzmir Adnan Menderes 8 milyon 925 bin 405, Antalya 25 milyon 103 bin 581, Muğla Dalaman 3 milyon 726 bin 496, Muğla Milas-Bodrum 3 milyon 240 bin 486 ve Gazipaşa Alanya 615 bin 970 yolcuya hizmet verdi.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın yıllık kapasitesinin 90 milyon, Antalya Havalimanı’nın yıllık kapasitesinin ise 82 milyon yolcu olduğunu hatırlattı. Sadece İstanbul ve Antalya havalimanları 8 ayda toplam 81,7 milyon yolcu ağırlayarak, 2002 yılında Türkiye genelinde hizmet verilen yaklaşık 34,5 milyon yolcu sayısının iki katından fazla yolcuya ulaştı.

Veriler, hem iç hem dış hatlarda kademeli bir artış eğilimi olduğunu gösterirken, yük ve uçuş çeşitliliğinin de yılın ilk sekiz ayında kayda değer seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL VE ANTALYA HAVALİMANLARI 8 AYDA 81,7 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI