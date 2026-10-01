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Buharkent üreticilerine uyarı: canavar otu domates verimini tehdit ediyor

Buharkent'te yapılan kontrollerde domates tarlalarında istilacı canavar otu (Orobanj) tespit edildi; tarım ekipleri üreticileri erken mücadeleye çağırdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Buharkent üreticilerine uyarı: canavar otu domates verimini tehdit ediyor

Buharkent'te tespit ve yayılım:

Buharkent ilçesinde Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan domates fidelerinin dikim alanlarında yapılan kontroller sırasında bazı bahçelerde canavar otu (Orobanj) tespit edildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, bitkinin çiçekli ve parazit bir tür olduğu; domates ve patlıcan gibi tarla sebzeleriyle besinleri için rekabete girdiği vurgulandı.

Kurulan parazit bitki, konuk bitkinin su ve besin maddelerini kullanarak geliştiği için ürün veriminde önemli kayıplara yol açabiliyor. Müdürlük, verim kaybının %5 ile %100 arasında değişebileceğine dikkat çekti ve istilacı bitkinin yayılımının önlenmesi için üreticilerin tarlalarını düzenli kontrol etmelerini istedi.

Mücadele yöntemleri ve öneriler:

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, canavar otuna karşı henüz kimyasal olarak etkili bir ilaç bulunmadığını belirtti ve şu yöntemlerin daha etkili olduğuna işaret etti: elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas uygulamaları ve toprak işlemesi. Özellikle çiçeklenme dönemi hemen ardından, tohum oluşmadan önce yapılacak derin toprak işlemesinin gelecek yıl tarladaki parazit bitki popülasyonunu önemli ölçüde azaltacağı kaydedildi.

Elle yolma, küçük ölçekli bahçelerde erken dönemde yayılımın durdurulmasında fayda sağlarken; ürün münavebesi ve nadas gibi kültürel önlemler uzun vadede tohum birikimini engellemeye yardımcı oluyor. Solarizasyon uygulamaları, uygun iklim koşullarında toprağın yüzey ısısının yükseltilmesiyle tohumların etkisiz hale getirilmesine katkı verebiliyor.

İlçe tarım ekiplerinin çağrısı:

Tarım ekipleri, üreticilere tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeleri, canavar otu çıkışını erken fark ederek elle yok etme veya uygun toprak işleme zamanlamasıyla müdahale etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Erken ve koordineli mücadele ile istilacı popülasyonun yayılmasının önlenebileceği ve ürün kayıplarının azaltılabileceği vurgulandı.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNDE YAPILAN KONTROLLERDE, DOMATES BAŞTA OLMAK ÜZERE...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİNDE YAPILAN KONTROLLERDE, DOMATES BAŞTA OLMAK ÜZERE SEBZE ÜRETİMİNİ TEHDİT EDEN İSTİLACI CANAVAR OTU TESPİT EDİLİRKEN, ÜRETİCİLER MÜCADELE KONUSUNDA UYARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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