Buldan’da yetersiz önlemler yol çalışmasını kazaya sürükledi

Olayın ayrıntıları:

Denizli’nin Buldan ilçesinde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması maddi hasarlı kazaya neden oldu. Çalışmaları yürüten Buldan Belediyesi ekiplerinin sahada bıraktığı eksik işaretlemeler ve yetersiz aydınlatma, sürücülerin dikkatini dağıttı.

Sürücünün fark edemediği ve yol seviyesinin üzerinde kalan rögar kapağı, aracın askıda kalmasına ve maddi hasar oluşmasına yol açtı. Olayda yaralanma bildirilmedi, ancak bölgedeki çalışma düzenlemelerinin yetersizliği yineleyebilecek riskleri gündeme taşıdı.

Vatandaş tepkisi ve talepleri:

İlçe sakinleri, hizmetin hızla yapılmasının önemli olduğunu ancak bunun can ve mal güvenliğinin gözetilmesini gerektirdiğini vurguladı. Vatandaşlar, çalışma alanlarına acilen yeterli uyarı levhaları, ışıklandırma ve güvenlik bariyerleri konulmasını; çevre düzenlemesi ile olası tehlikelerin önüne geçilmesini talep etti.

Yerel halk, benzer durumların tekrar etmemesi için belediye yetkililerinin çalışma sahalarını düzenli denetlemesini ve eksiklerin giderilmesini istiyor.

Çalışmaların sürdürülebilirliği ve güvenlik önlemleri:

Yapım ve yenileme projeleri kent gelişimi açısından önem taşıyor; ancak bu süreçlerin güvenlik prosedürleri ile eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Geçici düzenlemeler, gece ve düşük görüş koşullarında görünürlüğü artıracak şekilde planlanmalı; seviye farklılıkları ve açık altyapı unsurları belirgin biçimde işaretlenmelidir.

Yetkililerden beklenen, acil olarak çalışma sahasına gerekli uyarı işaretlerini ve çevre düzenleme ekipmanlarını yerleştirip tehlike arz eden noktaları güvence altına almaktır. Bu önlemler alınana dek bölge sakinleri daha dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL YAPIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU.