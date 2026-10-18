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Kütahya'da gölet kirliliği tespit edildi; atık bırakan işletmeye 840 bin TL ceza

Hasandayı Göleti'nde yüzlerce balığın ölümü üzerine yapılan analizler, kontrolsüz atık bırakmanın neden olduğunu gösterdi; işletmeye 840 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya'da gölet kirliliği tespit edildi; atık bırakan işletmeye 840 bin TL ceza

Kütahya'da Hasandayı Göleti'nde toplu balık ölümleri:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarındaki Hasandayı Göleti kıyısına, geçen günlerde başta yayın balığı olmak üzere farklı türlerden yüzlerce balık vurdu. Sahilde yayılan kötü koku ve artan ölü balık sayısı, çevrede yaşayanların endişesine yol açtı ve vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki gözlemler ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, gölet ve çevresinde ilk incelemeleri yaptı. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından göletten ve çevresinden numune alındı. Sahadaki tespitler, balık ölümleriyle çevresel kalite bozulmasının örtüştüğünü gösterdi.

Analiz sonuçları ve idari işlem:

Laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda, toplu balık ölümlerinin gölete kontrolsüz şekilde bırakılan atıklardan kaynaklandığı belirlendi. Yapılan değerlendirme sonrasında atık bıraktığı tespit edilen işletmeye 840 bin TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için izleme ve denetim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

YENİKÖY YAKINLARINDAKİ HASANDAYI GÖLETİ&#039;NDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAŞTA YAYIN BALIĞI OLMAK ÜZERE...

YENİKÖY YAKINLARINDAKİ HASANDAYI GÖLETİ'NDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAŞTA YAYIN BALIĞI OLMAK ÜZERE FARKLI TÜRLERDEN YÜZLERCE BALIK KIYIYA VURMUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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