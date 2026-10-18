Sakarya'da zirveler kışı karşıladı: yaylalar beyaza büründü

mevsimin ilk karı hendek'in yüksek kesimlerinde etkili oldu:

Hendek ilçesindeki yüksek alanlarda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mevsimin ilk beyaz örtüsünü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle zirve yakınlarındaki bölgelerde kar etkili oldu.

yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları:

Yaklaşık bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası gece boyunca etkisini gösteren yağışla kısa sürede beyaza büründü. Ağaçlar, yayla meraları ve patikalar üzerindeki kar tabakası, bölgeye belirgin bir kış görünümü kazandırdı.

gözlemler ve kayıt altına alınan görüntüler:

Yaylalarda oluşan kış manzaraları, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Karın yer yer yoğunlaşmasıyla çevre kısa sürede beyaza dönüşürken, gözlenen görüntüler gündelik yaşamda kış mevsiminin başlangıcını işaret etti.

HENDEK İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ