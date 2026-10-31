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Buldan'ın Haydar bağlarından organik üzüm bereketi pazarları süslüyor

Denizli Buldan'ın yüksek kesimlerinde organik yöntemle yetişen Haydar üzümleri, aroması ve çeşitleriyle Buldan pazarında satışa çıktı; kasım sonuna dek satış devam edecek.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Buldan'ın Haydar bağlarından organik üzüm bereketi pazarları süslüyor

Haydar bağlarında hasat tezgaha indi

Denizli’nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Haydar Bağları'nda yetişen üzümler bu sezon da tezgahlarda alıcı buluyor. Bölgenin doğal iklimi, asma yapısı ve toprak özellikleri sayesinde öne çıkan üzümler, hem lezzet hem aroma açısından tercih ediliyor.

Çeşitlilik ve üretim yöntemi:

Haydar mevkiindeki bağlarda Bandırma, Beylerce, Kınalı Beylerce, Alfons, Red Globe, Şelpare ve Cindere Pembesi gibi üzüm çeşitleri yetiştiriliyor. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle, hormon ve kimyasal ilaç kullanmadan üretimi sürdürdüklerini belirtiyor; sulama yapılmaması ise üzümlerin yoğun tadına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Satış, tüketim ve üretici açıklamaları:

Buldan pazarında satışa sunulan Haydar üzümleri, yerel halkın yanı sıra yurt içinde ilgi gören bir ürün olarak öne çıkıyor. Üretilen üzümlerden ayrıca pekmez ve üzüm köftesi de yapılıyor. Üzüm üreticisi Hasan Cabaroğlu konuyla ilgili, "Biz dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz şekilde üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Üzümlerimiz sulanmadığı için çok lezzetli. Kesinlikle hormon ve kimyasal ilaç kullanımı yapmıyoruz. Ayrıca havası, iklimi, asması ve toprak yapısıyla Haydar üzümlerimiz aranılan bir lezzettir. Buldan içinden ve dışarıda yaşayan hemşerilerimiz Haydar üzümlerine büyük ilgi gösteriyorlar. Haydar bağlarımızda Bandırma, Beylerce, Kınalı Beylerce, Alfons, Red Globe, Şelpare, Cindere Pembesi üzüm çeşitlerimiz Haydar bağlarımızda yetişmektedir. Ayrıca yetiştirdiğimiz bu üzümlerden pekmez ve üzüm köfteside yapmaktayız. Kasım sonuna kadar üzümlerimizin satışını sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız organik yetiştirdiğimiz üzümleri gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ÜRETİLEN VE ORGANİK YETİŞMESİ, TADI, AROMASI VE...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ÜRETİLEN VE ORGANİK YETİŞMESİ, TADI, AROMASI VE LEZZETİYLE ÜNLÜ HAYDAR BAĞLARI ÜZÜMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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