Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın mücadelesinden memnunum

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, takımının oyun ve mücadele anlayışından memnun olduğunu belirtti.

maçın genel değerlendirmesi:

Bölükbaşı, Ümraniyespor’da içinde bulunduğu sürecin kendisi için yeni olduğunu, geçmişte kulüpte çalışmış olsa da şu anki dönemin farklı bir başlangıç olduğunu vurguladı. Sahadaki reaksiyon, takımın gösterdiği istek ve son ana kadar süren mücadeleden övgüyle söz etti: "Oyuncularımın vermiş olduğu reaksiyon, mücadele ve son dakikaya kadar istek 10 numaraydı."

penaltı ve hakem değerlendirmesi:

Maçtaki penaltı pozisyonuna dair fazla yorum yapmak istemediğini ifade eden Bölükbaşı, Ümraniyespor'un benzer bir durumu daha önce yaşadığını ve aynı hakemle iç sahada benzer bir film gördüklerini söyledi. Takımın maç öncesinde bazı kaygıları bulunduğunu, bu kaygıların maçta da kısmen gerçekleştiğini ancak bunun, oyuncuların performansını gölgelemediğini belirtti.

Sonuca dair duygu olarak, berabere kalmanın üzüntüsünün bulunduğunu ancak bu sonucun iyiye işaret olduğunu söyleyen teknik adam, "Bu bizim için iyiye işaret, daha iyi olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Bölükbaşı sözlerini, "Nitekim korkularımız da gerçekleşti ama ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Son dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar, hepsini tebrik ediyorum" diye sürdürdü ve karşılaşmayı kazanan ya da kaybeden taraflardan bağımsız olarak rakip takım Iğdır FK'ya da başarı dileklerini iletti.

Teknik direktörün açıklamaları, takımın moral ve mücadele açısından olumlu sinyaller verdiğini; ancak hakem kararları ve maç içi bazı kritik anların yönetimi konusunda temkinli olunması gerektiğini işaret ediyor. Bu değerlendirme, sezonun geri kalanında Ümraniyespor'un performansını etkileyebilecek faktörler arasında dikkat çekiyor.

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT BÖLÜKBAŞI