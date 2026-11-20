Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi akşam idmanıyla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın içeriği:

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Taktiksel uygulamalar ve kampa giriş:

Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girerek maç hazırlıklarını noktalamış oldu.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.