Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi akşam idmanıyla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın içeriği:
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Taktiksel uygulamalar ve kampa giriş:
Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girerek maç hazırlıklarını noktalamış oldu.
FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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