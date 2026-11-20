maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında İğdır FK, sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Kenan Koçak, takımın gol üretimindeki sıkıntıyı ve maçın genel akışını değerlendirdi.

Koçak, takımın hücumdaki sorununa doğrudan değinerek 'Maalesef gol yolunda, gol atmada sıkıntılarımız devam ediyor ama çalışacağız' ifadesini kullandı ve bu eksikliğin giderilmesi için ekipçe yoğun bir çalışma sürecine gireceklerini belirtti.

oyun disiplini ve maç içi tepkiler:

Teknik adam, takımın maç içindeki ritim değişimlerine de dikkat çekti. Koçak, takımın ilk 15-20 dakika ve 2-1 durumundan sonraki reaksiyonundan memnun olduğunu vurguladı; ancak söz konusu arada oyun şablonundan ve oyun disiplininden koptuklarını kabul etti. Bu kopmanın maç sonucuna etki ettiğini ifade etti.

çalışma ve beklenti:

Koçak, ekibinin eksik yönler üzerinde kendi içinde konuşup düzeltmeler yapacağını söyledi: 'Tabii kendi aramızda konuşup gelişimimize devam sağlayacağız. İnşallah bu tür maçları da değerlendirip gelişimimizde bir adım daha öne doğru atacağımızı umut ediyorum.' Teknik direktörün mesajı, sabır ve düzenli çalışmayla gol sorunlarının aşılabileceği yönünde oldu.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK