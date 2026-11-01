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Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti: diplomasi ve ekonomik gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti, diplomasi ve ticaret odağında iki ülke ilişkilerinde iş birliği ve görüşme beklentilerini öne çıkarıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti: diplomasi ve ekonomik gündem

ziyaretin önemi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomasi ve ekonomik ilişkilerin detaylı şekilde ele alınacağı bir platform olarak değerlendiriliyor. Resmi program açıklamaları henüz paylaşılmamış olsa da ziyaretin, karşılıklı ticaret ve yatırım gündemini güçlendirme amacı taşıdığı vurgulanıyor.

gündemde öne çıkan başlıklar:

Görüşmelerde diplomasi, ticaret, teknoloji transferi ve kültürel iş birliği gibi konuların öne çıkması bekleniyor. Özellikle ekonomik ilişkiler, yatırımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durulması olası görülüyor. Ziyaretin bölgesel iş birliği zemini ile iki ülke arasındaki stratejik diyaloğu da etkilemesi bekleniyor.

Resmi açıklamalar ve program detayları yetkili kaynaklar tarafından paylaşılacaktır; ziyaretin sonuçları, iki ülke ilişkilerinin gelecek yönü açısından önemli ipuçları verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore&#039;ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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