Otuz yıl sonra kabri başında anma: Abdullah Çatlı yad edildi

Abdullah Çatlı için kabri başında anma:

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, vefatının 30. yılında Nevşehir’deki kabri başında anıldı. Anma töreni, merhumun ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Anma töreninin ayrıntıları:

Program, Nevşehir’deki Kaldırım Mezarlığı’nda düzenlendi. Kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Törene, yakınların yanı sıra siyasi temsilciler de iştirak etti; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de anma programında hazır bulundu.

Destici'nin konuşması ve vurgu yaptığı noktalar:

Mustafa Destici, merhum Abdullah Çatlı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Türk milletinin vatanı, milleti ve inancı uğruna mücadele eden isimleri unutmayacağını vurguladı. Destici, 1978 yılında Ankara’ya geldiği dönemde ülkücü hareket içinde yaşananlara dikkat çekti ve Anadolu’da Türklük ve Müslümanlığın yaşatılması uğruna verilen şehitleri anımsattı. Ayrıca 12 Eylül döneminde idam edilen ülkücüleri de rahmetle andı.

Destici, Abdullah Çatlı'nın özellikle Avrupa’da ASALA terör örgütünün saldırılarının yoğun olduğu dönemde yürütülen mücadelede önemli rolle oynadığını; Türkiye’ye dönüşünün ardından da PKK terör örgütünün finans kaynaklarına ve örgüte destek veren odaklara karşı mücadele verdiğini ifade etti. Konuşmasında merhumların hizmetlerinin unutulmayacağına dikkat çekerek, Türk milliyetçilerinin vatanı, milleti ve inancı uğruna canını ortaya koyan isimlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Destici, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i de rahmet ve minnetle andı.

Anma programı, kabri başında edilen duaların ardından sonlandırıldı.

SUSURLUK’TA 3 KASIM 1996 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ABDULLAH ÇATLI, VEFATININ 30. YIL DÖNÜMÜNDE NEVŞEHİR’DE KABRİ BAŞINDA KUR’AN-I KERİM VE DUALARLA ANILDI. ANMA PROGRAMINA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ DE KATILDI.