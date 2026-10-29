Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,5842 +0,01%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,57 -0,38%
EUR/USD 1,1133 -0,21%
Brent Petrol 109,73 -1,71%
--°

Bünyan'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Bünyan'da düzenlenen 29 Ekim kutlamalarına İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bünyan'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

bünyan'da cumhuriyet kutlaması:

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen törenlerle cumhuriyetin 103. yılı kutlandı. Etkinlikler Bünyan Stadyumunda gerçekleştirildi ve geniş bir katılım sağlandı.

katılımcılar ve protokol:

Programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca öğrenciler ve çok sayıda vatandaş töreni takip etti.

etkinlikler ve mesajlar:

Tören boyunca Cumhuriyet’in kuruluşunun anlam ve önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli kültürel etkinlikler programın ana unsurlarından oldu. Katılımcılar, kutlamaların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirtti ve günün anısına yapılan etkinlikler ilgiyle izlendi.

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA...

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı
images

Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru tanı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar v...
images

Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı

Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik, ritim ve sergi şöleniyle yankılandı

Kozluk'ta tek taraflı kaza: iki kişi yaralandı

Çankırı'da bulvarı dolduran 29 ekim kutlaması resmi törenle sona erdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek