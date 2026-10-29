Bünyan'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

bünyan'da cumhuriyet kutlaması:

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen törenlerle cumhuriyetin 103. yılı kutlandı. Etkinlikler Bünyan Stadyumunda gerçekleştirildi ve geniş bir katılım sağlandı.

katılımcılar ve protokol:

Programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca öğrenciler ve çok sayıda vatandaş töreni takip etti.

etkinlikler ve mesajlar:

Tören boyunca Cumhuriyet’in kuruluşunun anlam ve önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli kültürel etkinlikler programın ana unsurlarından oldu. Katılımcılar, kutlamaların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirtti ve günün anısına yapılan etkinlikler ilgiyle izlendi.

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.