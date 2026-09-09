Dutlulu mecliste Manisa'nın yatırım gündemini ve sosyal desteklerini açıkladı

Dutlulu meclis toplantısında Manisa’daki yatırımları ve hizmetleri aktardı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda kent genelinde yürütülen proje ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Toplantı öncesinde meclis üyelerine hitap eden Dutlulu, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı ve kaza geçirerek tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı için geçmiş olsun dileklerini iletti.

devam eden projeler ve restorasyon çalışmaları:

Başkan Dutlulu, Manisa’nın 17 ilçesinde altyapıdan üstyapıya, tarımsal desteklerden sosyal hizmetlere kadar çok yönlü çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Muradiye projesinin yaklaşık 22 milyon Euro bedelle yürütüldüğünü ve işlerin yüzde 35 seviyesine ulaştığını belirtti. Keçiliköy Huzurevi projesinin tamamlandığını, zemin etüdü ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü ve kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Şehzadeler Aşevi için ihale ve sözleşme süreçlerinin tamamlandığı, yeşil alan olarak kullanılan parsel yerine aynı mahallede farklı bir alan belirlendiği kaydedildi. Kırkağaç Gençlik Merkezi proje ihalesinin başladığı, Yunusemre Karaköy Otopark ve Pazaryeri projesinde ön tasarımın tamamlandığı ve uygulama ile ihale şartnamesinin hazırlandığı ifade edildi.

Alaşehir Kurtuluş Mahallesi Taziye Evi ve Fuar Merkezi tadilat çalışmalarında avan proje, zemin etüdü ve kesin proje adımlarının sürdüğü anlatıldı. Ahmetli Üstgeçidi projesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletilmiş olup deplase hattı için TEDAŞ onayı bekleniyor; Ahmetli yaya köprüsünde sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı.

Restorasyon projeleri kapsamında Şehzadeler Yenihan ve Kula Zeynep Onbaşı Evi süreçleri ile Akhisar’daki Arkeopark Projesi’nde Ege Üniversitesi işbirliğiyle çalışmalara devam edildiği belirtildi. Mevlevihane Yolu’ndaki toprak kaymasının giderilmesi için gerekli kurul izinlerinin alındığı ve istinat yapılarının yenilenmesi amacıyla Ege Üniversitesi ile protokol sürecinin yürütüldüğü aktarıldı.

yol, köprü, altyapı ve ortak proje hamleleri:

Fen İşleri Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalarda Salihli Mithatpaşa Caddesi Sevgi Yolu projesinin yaklaşık 65 milyon TL bedelle sürdüğü, 11.500 metrekarelik alanda kazı, beton ve zemin kaplama işlerinin devam ettiği bildirildi. Projede 510 m² gölgelik, 117 kent mobilyası, 1.200 m yüzey ve 113 dekoratif aydınlatma direği yer alacak.

Saruhanlı’daki kaldırım düzenlemesi için 24 Ağustos’ta yer teslimi yapıldığı, yaklaşık 50 milyon TL bedelli projede 11.000 metre kaldırım, 160 dekoratif aydınlatma direği ve sıcak asfalt yol çalışması gerçekleştirileceği aktarıldı. Yağcılar Mezarlığı 1. Etap projesinde 7.235 m² alanda 1.070 gömü alanı çevre duvarı ihalesinin yapıldığı belirtildi.

Köprü yatırımlarında Kırkağaç, Şehzadeler, Turgutlu, Kula, Alaşehir, Gördes, Salihli, Saruhanlı, Yunusemre ve Akhisar için uygulama projelerinin 24 Eylül’de ihaleye çıkacağı duyuruldu. Alaşehir Kemaliye, Alaşehir Yeniköy, Turgutlu Derbent, Akhisar Kayalıoğlu ve Köprübaşı Yenice’de köprü ve menfez ihalelerinin eylül ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Demirci, Selendi ve Alaşehir’i kapsayan toplam 27 km sıcak asfalt işi ihale edilip sözleşme aşamasına gelmiş; Akhisar asfalt plentinde imalat tamamlanıp deneme üretimine başlanmıştır. Ağustos ayında 11.250 ton rotmiks ve 20.500 ton sıcak asfalt üretildiği, 2026 yılı toplamında 65.000 ton sıcak asfalt seriminin planlandığı belirtildi. Ayrıca ağustos ayında 200 km sathi kaplama yapıldığı ve yıl geneli toplam çalışmanın 500 km'yi geçtiği açıklandı. İl genelinde 500.000 m² parke taşı ihalesi yapıldığı ve bunun 200.000 m²'lik bölümünün tamamlandığı kaydedildi.

İlçe belediyeleriyle ortak yürütülen çalışmalarda Ahmetli Gündüz Bakımevi projesinin 10 milyon TL bedelle yüzde 35, Gölmarmara Tiyenli Cami projesinin 24 milyon TL bedelle yüzde 25 seviyesine ulaştığı, Kula Tahıl Ambarı, eski pazaryeri düzenlemesi ve gençlere yönelik yeni spor salonu çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Kırkağaç Belediyesi hizmet binasında ise 69 milyon TL + KDV bedelli ikmal çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

sosyal destekler, ulaşım ve yeni uygulamalar:

Kırsal kalkınma kapsamında 5.000 üreticiye yüzde 100 hibeli 13.500.000 m damlama sulama borusu desteği sağlandığı, toplam 56.500.000 TL + KDV bedelli ihalenin yapıldığı ve dağıtımların Sarıgöl ve Alaşehir’den başlatıldığı açıklandı. Tarımsal sulama için 11 tesisin ihale süreçlerinin sürdüğü ve ziraat odaları aracılığıyla kullandırılacak 144 tarım makinesi ihalesinin tamamlandığı belirtildi.

Başkan Dutlulu, sosyal desteklerde yeni döneme geçildiğini ve Manisa Şehir Kartı uygulamasının 2026 yılı eylül ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Kırtasiye desteğinde ürün dağıtımı yerine karta 3.000 TL yükleme yapılacağı, yaklaşık 10.000 vatandaşa kart teslim edildiği ve bundan sonraki sosyal desteklerin karta aktarılacağı ifade edildi. Kent Lokantalarında ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrenciler Manisa Şehir Kartı ile 50 TL, diğer vatandaşlar ise 150 TL karşılığında yemek hizmetinden yararlanacak; anlaşmalı restoranlar sisteme dahil edilecek.

Ulaşım Dairesi tarafından planlanan klimalı ve kapalı duraklara ilişkin ihale sürecinin ekim sonu içinde tamamlanması öngörülse de yaz dönemindeki gölgelik ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. Merkezde 22, 17 ilçede ise toplam 80 kapalı durağın hizmete alınacağı açıklandı.

Çevre temizliği uygulamaları kapsamında 10 kişilik bisikletli zabıta ekibi oluşturuldu; yaka kameralarıyla görev yapacak ekipler cadde ve sokakları kirletenleri tespit edip Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulayacak.

Toplantıda ayrıca Çocuk Eğitim Merkezlerinin yeni tarife bedeli tartışıldı; yapılan oylama sonucu tarife 5.000 TL olarak kabul edildi. Mecliste görüşülen diğer gündem maddeleri de üyelerin oylarıyla karara bağlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısının 13 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de yapılacağı bildirildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, EYLÜL AYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI’NDA DEVAM EDEN YATIRIMLAR, SOSYAL DESTEKLER, KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI, ULAŞIM VE İTFAİYE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ. MANİSA’NIN 17 İLÇESİNDE ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN BAŞKAN DUTLULU, YENİ PROJELERİN DE KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.