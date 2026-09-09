Kilo vermek başarı ama vücut her zaman toparlanmıyor

Kilo verme sonrası beden: tartıdaki düşüş aynaya yansımayabilir

Son yıllarda cerrahi dışı medikal yöntemler, kilo verme ilaçları ve yoğun diyet programlarıyla kısa sürede kayda değer kilo verenlerin sayısı arttı. Ancak hızlı kaybedilen kilonun ardından ayna karşısında beklenen görüntü bazen oluşmuyor; karın, kol, bacak, meme ve yüz bölgelerinde deri gevşekliği ve sarkmalar ortaya çıkabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı İlker Altundağ, bu durumun sık görüldüğünü belirtiyor.

"Kilo vermek önemli bir başarıdır ancak her zaman vücudun tamamen toparlanacağı anlamına gelmez. Tartıdaki rakam değil, vücudun yeni dengesi önemlidir", diyen Altundağ, estetik beklentilerin ve planlamanın bu yeni denge üzerinden yapılması gerektiğini vurguluyor.

Neden cilt her zaman aynı hızda toparlanmıyor:

Hızlı kilo kaybı sırasında cilt, daha önce gerilmiş olabilir ve bu gerilimin geri dönmesi her zaman mümkün olmayabilir. Yaş, genetik yapı, kilo kaybının miktarı ve özellikle kaybın ne kadar hızlı gerçekleştiği gibi faktörler cildin toparlanmasını doğrudan etkiliyor. Altundağ, "Özellikle belirgin miktarda kilo kaybeden kişilerde daha önce gerilmiş olan deri tamamen toparlanamayabiliyor" uyarısını yapıyor.

Cilt kalitesi ve yağ dokusunun dağılımı da görünümü belirliyor; aynı miktarda kilo veren iki kişi farklı vücut hatlarına sahip olabilir. Bu nedenle kişinin aynadaki yeni görüntüsü, sadece kilo sayısı ile açıklanamaz.

Estetik planlama nasıl yapılmalı:

Altundağ, planlamada yalnızca kaç kilo verildiğine bakılmadığını, bunun yerine hastanın kilosunun ne kadar süredir sabit olduğu, cilt kalitesi, deri fazlalığının miktarı, yağ dokusunun dağılımı ve kişinin beklentilerinin birlikte değerlendirildiğini söylüyor. "Aynı miktarda kilo veren iki kişinin ihtiyaç duyduğu ameliyat tamamen farklı olabilir" ifadesi, kişiye özel yaklaşımın önemini özetliyor.

Her deri gevşekliği ameliyat gerektirmiyor; bazı vakalarda cilt zaman içinde kendiliğinden toparlanabiliyor. Altundağ, "Yaş, genetik yapı, kilo kaybının miktarı ve süresi gibi birçok faktör bu süreci etkiler. Bu nedenle her hastayı kendi özellikleri içinde değerlendirmek gerekir" diyerek takip ve değerlendirme sürecinin altını çiziyor.

Yeni dönem: kilo kaybı sonrası beklentiler:

Kilo vermek birçok kişi için hayat kalitesini artıran ve önemli bir başarı olan bir süreçtir. Altundağ, "Hedeflenen kiloya ulaşmak bazı hastalar için estetik açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olabiliyor" diyerek, bunun bir son değil yeniden şekillenme fırsatı olduğuna dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, kilo kaybı sonrasında atılacak adımların doğru belirlenmesi için uzman değerlendirmesi şart. Her sarkma ameliyat gerektirmez; önemli olan hastanın yeni kilosunda vücudunun nasıl şekillendiğini görmek ve buna göre kişiye özel bir tedavi planı oluşturmaktır. Altundağ, herkese aynı ameliyatı uygulamanın doğru yaklaşım olmadığını vurguluyor.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI İLKER ALTUNDAĞ