Burdur'da aranan kişi adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi

Burdur'da aranan şahsın yakalanması

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan tespit ve takipler sonucunda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T. yakalandı.

yakalama süreci:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada S.T.'nin adresine ulaşılmasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçleri tarafından şahsın etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığı bildirildi.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yasal prosedürlerin ardından şahıs, ilgili mercilerce ceza infaz kurumuna teslim edildi ve hükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SONRASI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN S.T., İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.