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Burdur'da aranan kişi adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılıktan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.T.'yi yakalayarak adli işlemler sonrası ceza infaz kurumuna teslim etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da aranan kişi adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi

Burdur'da aranan şahsın yakalanması

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan tespit ve takipler sonucunda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T. yakalandı.

yakalama süreci:

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada S.T.'nin adresine ulaşılmasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçleri tarafından şahsın etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığı bildirildi.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yasal prosedürlerin ardından şahıs, ilgili mercilerce ceza infaz kurumuna teslim edildi ve hükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SONRASI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN S.T., İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SONRASI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN S.T., İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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