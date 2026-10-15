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Burdur'da çarpışan otomobil dükkanı parçaladı, sürücü yaşamını yitirdi

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın motoru yola fırladı; ağır yaralı sürücü Necati Anıl Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da çarpışan otomobil dükkanı parçaladı, sürücü yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Burdur'da sabah saatlerinde Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Ş.C. yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkileri:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir dükkâna çarptıktan sonra yeniden yola döndü. Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırladı ve dükkânda büyük çapta hasar oluştu.

Sürücünün durumu ve müdahale:

Kazada ağır yaralanan Necati Anıl Keskin, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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