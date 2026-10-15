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Burdur'da çarpışma sonrası motoru yol ortasına fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Mustafa Şeref Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araç dükkana çarptı, motoru yola fırladı; sürücü N.A.K. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da çarpışma sonrası motoru yol ortasına fırlayan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A.K. yönetimindeki 15 ACC 588 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ş.T. idaresindeki 15 BB 320 plakalı otomobile çarptı.

kaza anı ve araçların hasar durumu:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 15 ACC 588 plakalı araç yol kenarındaki bir dükkana çarptı, ardından tekrar yola fırladı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasında kaldı ve dükkanda büyük çapta hasar oluştu. Olay yerinde ortamın kısa süreliğine savaş alanını andırdığı bildirildi.

müdahale, yaralı ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 15 ACC 588 plakalı otomobilin sürücüsü N.A.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur&#039;da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu, sürücüsü ağır yaralandı

Burdur'da feci kaza: Otomobilin motoru yerinden koptu, sürücüsü ağır yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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