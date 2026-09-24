Burdur'da Down sendromlu Elif için temsili düğün: baba-kızın duygusal ilk dansı

Burdur'da temsili düğünle hayal gerçek oldu

Elif Aydemir (28) için ailesi ve yakınlarının hazırladığı temsili düğün, kent merkezinde gerçekleştirilen konvoy ve törenle tamamlandı. Gelinlik giyen Elif, süslenen araçla şehir turuna çıktı; kutlamaya polis ekipleri de eskortluk yaptı. Siren sesleri eşliğindeki geçiş sırasında çevredeki vatandaşlar genç kıza ilgi gösterdi.

Konvoy ve kutlama:

Gelinlik içinde araçtan inerek düğün alanına gelen genç kız, hazırlanan tören alanında ailesi ve yakınlarıyla buluştu. Etkinlik boyunca konuklar ve çevredeki izleyiciler müzik eşliğinde eğlendi; Elif'in mutluluğu günün odağındaydı ve kutlama boyunca destek gösterildi.

Baba-kızın duygusal anı:

Gecenin en dokunaklı anı, Elif ile babası Muhammed Aydemir'in ilk dansındaydı. Babasının elini tutarak dans eden Elif'in yüzündeki mutluluk izleyenleri etkiledi; aile fertleri ve davetliler bu anlarda duygusal anlar yaşadı.

Elif organizasyon öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirtti ve uzun süredir bu günün hayalini kurduğunu söyledi. Baba Muhammed Aydemir, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz çok sevinçliyiz" dedi; kızının heyecandan "3 gündür doğru düzgün uyumuyor, 2 gündür sabahları erkenden kalkıyor" olduğunu anlattı.

Aile ve mahallenin katkısı:

Anne Gülbahar Aydemir de çocuğunun hayalinin gerçekleşmesinin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti. Başka bir düğünde gelin çiçeğini kapmasının ardından muhtarın teklif etmesiyle bu organizasyonun planlandığını ve Elif'in haberi duyunca çok mutlu olduğunu söyledi: "Elif de bu haberi duyunca çok mutlu oldu".

Organizasyonun öncülerinden Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı, iki hafta önce bir düğünde Elif'i görüp aileyle konuştuğunu, olumlu yanıt alınca bu etkinliği düzenlediklerini anlattı. Hoşafçı, yapılanların ücretsiz olmasından duyduğu gururu dile getirerek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen dakikalarında müzik eşliğinde eğlence devam etti; davetliler ve mahalle sakinleri Elif'in mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik, hem ailenin hem de mahallelinin dayanışma ve duyarlılığının örneği olarak kayda geçti ve gece, duygusal anlarla sona erdi.

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