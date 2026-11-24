Operasyon ve yakalama:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayları sonucu oluşan yaklaşık 2 milyon TLlik maddi zararla ilgili soruşturmayı yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için yoğun çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki yaklaşık 90 güvenlik kamerasının kayıtlarını titizlikle inceleyerek zanlıların tespitine yöneldi.

Görüntü incelemesi ve tespit:

Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Soruşturmada adı geçen şüpheliler arasında D.U., S.U., Z.U. ile yaşı küçük Y.A. ve U.U. yer aldı. İncelemelerde zanlıların yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve kaldıkları evlerde gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları belirlendi.

Eş zamanlı aramalar ve yakalanma:

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Yıldırım ilçesinin Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde belirlenen üç adreste toplam 15 dairede eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda D.U., kaldığı evin yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunan S.U. ile yaşı küçük Y.A. da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. isimli şahıs da yakalandı; diğer şüpheli U.U.’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U. hakkında ev hapsi, Z.U. hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaşı küçük Y.A. ve C.T. hakkındaki yasal işlemler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntüleri ve yapılan aramalar, zanlıların yöntemleri ve saklanma yerlerine ilişkin önemli veriler sağlar nitelikte olduğu için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI 2 MİLYON TL’LİK HIRSIZLIK KAMERADA